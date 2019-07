Maltempo: Toscana, codice giallo per temporali, piogge e grandinate

Tempo perturbato su tutta la Toscana centrosettentrionale per domani, sabato 27 luglio, con piogge e temporali. Anche se generalmente di breve durata, localmente potranno essere anche di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate.

Per questo la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle ore 12 di domani. Le previsioni danno condizioni in peggioramento a partire dalle prime ore di domenica 28: considerato che i fenomeni temporaleschi potrebbero essere di forte intensità e di localizzazione incerta, si segnala che con la valutazione di domani, sabato 27 luglio, è possibile un innalzamento di livello del codice.

Quindi permane solo per oggi l’emergenza caldo di livello 3, il più alto. Come indicato dal ministero della Salute si tratta di “condizioni di emergenza non solo per i gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche” in 14 città italiane fra cui Firenze.

Domani , lo ripetiamo, nel capoluogo toscano il codice verrà declassato in attesa delle perturbazioni che si affacceranno dal pomeriggio per concentrarsi nella giornata di domenica. In arrivo un abbassamento delle temperature che si manterranno accettabili anche nei primi giorni della prossima settimana.