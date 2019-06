Balconi anti Lega per il ritorno di Salvini a Prato

Nuova visita pratese per il ministro dell’Interno che torna a sostenere il candidato del centrodestra Daniele Spada per la corsa a sindaco. Ma ad accoglierlo su numerosi balconi della città stanno comparendo striscioni di NON benvenuto.

“Negli ultimi giorni stanno fiorendo striscioni sui balconi di Prato per dare il non benvenuto al ministro della discriminazione e delle minacce a giornalisti, magistrati ed oppositori politici – afferma l’associazione #AssembleaSullaStessaBarca impegnata nell’accoglienza e solidarietà – per la seconda volta l’assenteista più illustre del governo torna a spese dei contribuenti con la sua permanente campagna elettorale anche a Prato. Per Salvini la nostra città è solo terra di conquista per le sue politiche d’intolleranza, per fare gli interessi di pochi lobbisti e speculatori a scapito dei diritti di tutte e di tutti! Ci teniamo a far presente al ministro che l’unica grande opera utile vale 49 milioni e che la Piana è piena di inquinamento e cemento, per sopportare anche il suo decreto ‘sblocca porcate’ con appalti facili”.