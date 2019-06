Circo Nero inaugura FOOO L’Orto, l’oasi verde di The Student Hotel

All’interno di The Student Hotel, in Viale Lavagnini a Firenze, questa sera dalle 18, con una performance degli artisti del Circo Nero, sarà inaugurata FOOO L’Orto, un’oasi verde coordinata da FOOO – Florence Out Of Ordinary, che ogni sera sarà animata da musica, laboratori e incontri in collaborazione con le realtà del territorio.

All’interno di The Student Hotel nasce FOOO L’Orto: da giugno a settembre la corte interna dell’ex sede delle Ferrovie dello Stato si trasforma in una green lounge, animata ogni sera da musica, incontri, eventi in collaborazione con le realtà del territorio, grazie a un allestimento sostenibile e plastic free.

Ad aprire la stagione di FOOO L’Orto sarà un party jungle: oggi, giovedì 6 giugno, a partire dalle ore 18 e fino a tarda serata, gli artisti del Circo Nero popoleranno l’orto-giardino urbano, mentre il dj producer Luksek penserà alla musica, alternando vinili e ortaggi “sonori” in consolle. L’ingresso è libero, il dress code suggerito è green.

La green way of life è al centro dell’intero progetto. Spazio aperto alla città fin dal nome, che gioca con il “dialetto” fiorentino, FOOO L’Orto integra per la stagione estiva la proposta di FOOO – Florence Out Of Ordinary, formula che racchiude al suo interno bistrot, pizzeria, cocktail bar, bike cafè, web radio, concept store e ristorante, che si sviluppano al piano terra del complesso recentemente ristrutturato. Alla programmazione culturale dello spazio estivo contribuirà anche FOOO on bike, officina, store e bike community.

Per tutta la stagione estiva all’offerta enogastronomica di FOOO si aggiungeranno le specialità di alcune delle realtà del panorama fiorentino, pronte a “prendere casa” nella green court di viale Lavagnini. Dalla toscanità di Deli Dispensa del Podere, con i salumi Dop e la ricotta a km zero, al Koto Ramen, qui in chiave Bun Bar, con panini cotti al vapore farciti con prodotti italiani e il gelato a cura di Sbrino, gelatificio artigianale.

In piena linea green & healthy si colloca la collaborazione con Floret, artisan kitchen bar, con le superfood bowls da riempire con frutta e verdura e le pancrep’ ripiene. Mezzo Marinaio presenterà delle ricette tradizionali italiane rivisitate, dalla Sicilia alla Liguria.

A curare la parte beverage sarà sempre il team di Fooo, con una cocktail list pensata per abbracciare il lato green dell’orto urbano. L’allestimento, a cura dello studio Q-bic, crea un luogo dove il verde è padrone, con vasche orto attorno alle quali si sviluppa l’offerta food & beverage in chioschi di legno. Nell’orto urbano cresceranno piante aromatiche e ortaggi che riforniranno il ristorante Fooo.

Il tema del vivere consapevole sarà sviluppato anche attraverso un’installazione visiva, a cura di Progetto Undici, lo studio grafico che ha accurato l’immagine coordinata complessiva: l’installazione gioca su quattro parole chiave – reduce, reuse, refill, recycle – che campeggeranno anche su altri elementi dell’allestimento.

FOOO L’Orto si sviluppa all’interno di una corte già fortemente caratterizzata dallo stile urban, le cui pareti ospitano i contributi di alcuni street artist, tra cui D Face, Icy & Pot, Blek Le Rat.

Nella corte esterna, oltre alla pizzeria Soul Mate Pizza & Mozzarella, nuova realtà appena insediatasi all’interno di FOOO, sarà possibile trovare anche Sohio Hair, ultimo nato di dieci hair stylist in città, da un progetto di parrucchieri con una particolare attenzione al bio e ai prodotti privi di siliconi, in pieno spirito green.