Av, nel weekend del 23 e 24 marzo previsti ritardi e deviazioni sulla Roma-Firenze

Trenitalia fa modifiche alla circolazione ferroviaria per interventi all’infrastruttura sulla linea Alta Velocità, Roma – Firenze, nell’imminente fine settimana del 23 e 24 marzo tali da causare allungamenti dei tempi di viaggio, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

Ci saranno rallentamenti anche lunedì 25 marzo per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Orte e Roma. In Toscana e a Firenze le modifiche di percorso comporteranno un allungamento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti, limitazioni e cancellazioni per i treni ad alta velocità, Intercity e treni regionali.

A seguito di questi lavori, i treni ad Alta velocità, gli Intercity e i treni del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione – consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia. In particolare alcune Frecce in servizio fra Bardonecchia/Torino/Milano e Roma/Napoli/Salerno/Battipaglia, Venezia e Roma/Fiumicino Aeroporto, Mantova e Roma, Genova e Roma, Brescia e Roma/Napoli subiranno cancellazioni. Le restanti Frecce che transitano sulla linea Roma-Firenze nelle fasce interessate dai lavori avranno un aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti a causa di deviazioni di percorso.

Interessati da modifiche di orario anche alcuni Intercity delle relazioni Salerno/Napoli – Prato/Milano e Milano – Reggio Calabria. Alcuni treni Regionali e Regionali Veloci delle relazioni Roma/Chiusi/Arezzo/Firenze, subiranno variazioni e cancellazioni. Le modifiche al servizio possono avvenire anche prima o dopo l’orario programmato dei lavori. Lunedì 25 marzo, causa lavori infrastrutturali tra Orte e Roma, i treni ad Alta velocità e gli Intercity di Trenitalia che collegano Roma a Venezia e Ancona, e Roma e Napoli a Torino e Milano, potranno subire variazioni, limitazioni di percorso e allungamento dei tempi di viaggio fino a 30 minuti, così come i treni del Regionale.

Due i Regionali sulla linea Firenze – Roma che saranno cancellati fra il capoluogo toscano e Figline Valdarno e quattro quelli con limitazioni circoscritte al territorio laziale. Interessati anche 12 treni regionali della relazione Arezzo/Montevarchi – Prato/Pistoia con limitazioni nelle stazioni di Firenze Rifredi, Firenze Campo di Marte o Prato.