Treni, ritardi fino a 120 minuti: previsti rimborsi per i viaggiatori

Ancora una volta problemi tecnici sui nodi ferroviari di Firenze e Roma che stanno causando serie ripercussioni sul trasporto ferroviario con cancellazioni e ritardi fino a 120, 150 minuti per Alta Velocità e treni regionali. Assoutenti assicura rimborsi per gli utenti.

Disagi inziati alle 3,20 di questa mattina, per chi viaggia in treno da e per Firenze. Nella giornata di oggi si sono registrati ritardi fino a 120 minuti, compresa l’alta velocità. La denuncia arriva da parte di Assoutenti, commentando l’ennesima giornata di passione per gli utenti delle ferrovie. “Guasti e problemi tecnici sulla rete dell’Alta velocità si stanno verificando con troppa frequenza, coinvolgendo le stesse aziende di trasporto ferroviario e migliaia di cittadini che pagano salati biglietti per viaggiare – afferma il presidente Furio Truzzi – Chiediamo a Rfi di aprire un tavolo con le associazioni dei consumatori sulle problematiche delle infrastrutture ferroviarie italiane, volto a studiare soluzione in grado di garantire i servizi e tutelare i diritti dei passeggeri”.

“Vogliamo inoltre che a tutti gli utenti coinvolti nei disagi odierni sia riconosciuto un indennizzo per i danni subiti, oltre al rimborso del biglietto come previsto dalla normativa vigente, e ci mettiamo a disposizione di chi, a causa dei problemi odierni, voglia avviare azioni risarcitorie nelle sedi competenti” conclude Truzzi.

La circolazione adesso sta tornando alla normalità, fanno sapere da Ferrovie. Ancora in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. Si segnalano pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti fino a due ore e mezzo. L’azienda ferroviaria sta continuando con la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, cancellazioni e limitazioni di percorso.