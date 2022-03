Autosole: si avvicina l’apertura a 3 corsie dell’A1 Barberino-Fi nord

Autosole: Il 18 marzo ci sarà la presentazione con apertura del tratto a tre corsie dell’A1 tra Barberino e Firenze Nord. L’opera e’ la naturale prosecuzione della Variante di Valico e interessa il tratto appenninico terminale della A1, in direzione Firenze. Intanto oggi cerimonia di inaugurazione della Galleria del Colle.

E’ attesa per le prossime settimane l’apertura della tratta a 3 corsie dell’A1 tra i caselli di Barberino e Firenze Nord. Lo rende noto Autostrade per l’Italia che sul pannello nei pressi del casello di Barberino di Mugello, trasmette il messaggio ‘apertura tratta 3 corsie Barberino-Firenze Nord. Marzo 2022’. La data esatta “verra’ comunicata in occasione dell’evento di presentazione, previsto per la mattina di venerdi’ 18 marzo, alla presenza tra gli altri del ministro delle Infrastrutture e la mobilita’ sostenibili Enrico Giovannini, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, dei sindaci del territorio e di Giuliano Mari e Roberto Tomasi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Autostrade per l’Italia”.

Il progetto rientra nel programma di potenziamento dell’A1, Milano-Napoli, fra Bologna Casalecchio e Incisa e comprende la Santa Lucia, la piu’ grande galleria a tre corsie mai realizzata in Europa. L’ampliamento della terza corsia nella tratta Barberino di Mugello – Firenze nord è la prosecuzione della variante di valico. Stiamo parlando del tratto tra lo svincolo di Barberino di Mugello e lo svincolo di Calenzano/Sesto Fiorentino. Che prevede, per un tratto intermedio compreso tra le due gallerie di inizio (galleria Case Forno) e fine tratta (galleria Il Colle) un ampliamento fuori sede (nuova carreggiata sud). Gli interventi sono stati divisi in tre lotti. Il primo, denominato “zero”, si riferisce alle opere di cantiere e a quelle che riguardano la viabilità locale. Stanno procedendo quasi tutte secondo una tabella di marcia concordata. I lotti 1 e 2 sono prevelentemente di carattere autostradale. La suddivisione à stata dovuta principalmente all’introduzione della variante galleria Santa Lucia che, di fatto, sostituisce il vecchio progetto di 8 chilometri in cui erano presenti 9 gallerie e 6 viadotti. La galleria Santa Lucia (7.734 metri) ha gli imbocchi nord e sud in corrispondenza, rispettivamente, della galleria Le Croci e dell’imbocco della galleria Ragnaia. Nel frattempo oggi è stato inaugurato un nuovo collegamento viario comunale a Calenzano realizzato da Autostrade: la Galleria del Colle in prossimità della strada provinciale 8 alla Madonna del Facchino.