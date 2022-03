Prato: smantellata banda dello spaccio, 4 gli arresti

By

Smantellata dai carabinieri una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Prato. Arrestati quattro uomini, tutti di origine marocchina, di 38, 34,28 e 27 anni. Sono stati rinvenuti, dalle forze dell’ordine, 84 grammi di hashish e 4.550 euro

La banda, detta ‘gruppo Tyson’ dal soprannome di uno degli arrestati, da anni occupava abusivamente una casa popolare in località Galciana e gestiva il mercato locale dello spaccio in zona Prato, da almeno 10 anni. Le attività investigative, durate quasi un anno, erano partire nel dicembre 2020 con l’arresto a Prato di un 40enne marocchino trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e due etti di hashish e proseguite nel gennaio e febbraio 2021 sempre con l’arresto di altri cinque uomini di origine marocchina ed il sequestro complessivo di quasi 800 grammi di cocaina.

Ricostruendo la filiera dello spaccio i militari sono arrivati al gruppo Tyson. I carabinieri hanno documentato 1.665 episodi di spaccio, pari ad un quantitativo di stupefacente stimato in 1,700 chili circa, per un giro d’affari valutato in 77mila euro. Dalla perquisizione della casa occupata, effettuata anche con unità cinofile, sono stati rinvenuti 84 grammi di hashish ed 4.550 euro, provento dell’attività di spaccio che sono stati sequestrati.