Autonomia musicale, la rassegna di musica live a Prato

Da riparte Autonomia musicale, la rassegna di musica live in scena al Camelot 3.0 di Prato (via Santo Stefano 20, Prato) fino a .

Per il terzo anno Autonomia Musicale, la rassegna di musica live diretta da Millessei dischi, etichetta discografica pratese che la scorsa estate ha organizzato Hemp Revolution Music Festival ad Ex Fabrica con la collaborazione della Compagnia TPO e del Camelot 3.0, portando a Prato artisti del calibro di Andrea Laszlo de Simone, Alfio Antico e I Camillas.

La rassegna prevede un concerto a settimana fino a : 30 concerti di musica originale del panorama underground prodotta da artisti italiani e stranieri. Ingresso sempre libero e inizio live fissato non più tardi delle 22.30, per non andare oltre la mezzanotte.

I protagonisti saranno per lo più band del panorama nazionale e internazionale, con particolare attenzione a proposte attive nella produzione discografica e di tour nazionali e internazionali. Oltre a proposte “straniere” ci sarà spazio per artisti locali nelle serate de La notte dei Sigari: un modo per far conoscere e apprezzare la realtà musicale del nostro territorio.

Di seguito il programma / Novembre: