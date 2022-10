Autobus di Autolinee Toscane vandalizzati ad Altopascio, disagi per gli studenti

By

Altopascio, in provincia di Lucca, vandalizzati, e resi inutilizzabili, nella notte cinque dei sei autobus di Autolinee Toscane parcheggiati ad nella città toscana.

Lo rende noto l’azienda spiegando che questo ha causato disagi e alcuni servizi sono saltati, in particolare quelli riguardanti alcune corse scolastiche. Gli autobus, utilizzati per i collegamenti extraurbani, sono stati presi di mira da ignoti che si sono accaniti su due mezzi svuotando gli estintori nei cruscotti e danneggiando tutto l’apparato elettronico, tanto da dover essere portati in officina a Lucca.

Gli altri tre mezzi, spiega Autolinee Toscane in una nota, sono risultati inutilizzabili perché completamente bagnati (anche i sedili dei passeggeri) dal liquido contenuto negli estintori, ed è stato materialmente impossibile asciugarli e sanificarli in tempo utile per effettuare le corse.

L’azienda sottolinea che “i fatti saranno denunciati alle autorità competenti e si cercano telecamere che nella zona potrebbero aver ripreso i vandali all’opera nel parcheggio”.

Autolinee Toscane rendono inoltre noto “che un altro episodio, ma questa volta si tratta di aggressioni, è invece avvenuto nella mattina lungo la Linea Lucca-Saltocchio. Qui per poter far continuare la corsa l’autista, di fronte ad atteggiamenti aggressivi di alcuni giovani utenti nei suoi confronti e di altri viaggiatori, ha dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine”.