Auto si incendia nel senese, uomo muore carbonizzato

Tragico incidente in provincia di Siena: finisce fuori strada con l’auto, che si incendia e muore carbonizzato. E’ successo la scorsa notte, poco dopo le 1,30, in località Strove lungo la Strada di Acquaviva, nel comune di Monteriggioni.

La vittima R.C., aveva 53 anni ed era residente a Monteriggioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, contabile di una ditta del Senese, era stato a cena con i colleghi di lavoro in un ristorante di Poggibonsi (Si) e sembra che stesse già poco bene quando è risalito in auto per rientrare a casa. Probabilmente è stato colto da un malore poco dopo mentre era alla guida.

L’auto su cui viaggiava è finita in mezzo a un campo con l’erba alta almeno un metro e il motore è rimasto accesso quando ha finito la sua corsa vicino a un fosso. A innescare l’incendio è stato quasi certamente il surriscaldamento del motore. Sul posto sono arrivati e vigili del fuoco del comando di Siena. Dopo le operazioni di spegnimento all’interno della vettura sono stati rinvenuti i resti carbonizzati del 53enne. Per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale.