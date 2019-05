Auto fuori strada a Regello, morto un giovane di 23 anni

Firenze, un ragazzo di 23 anni, è morto la notte scorsa dopo che la sua auto è finita fuori strada a Donnini, nel comune di Reggello.

Da quanto spiegato dai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari inviati dal 118, un’auto, condotta da un uomo nato nel 1993, si è ribaltata finendo la sua corsa contro alcune piante.

Il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, non ha purtroppo potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente ma , da quanto emerso non risulterebbe il coinvolgimenti di altri veicoli.