Dormentoni: “Chiarezza sui chioschi dell’Isolotto”

Firenze, “Facciamo un po’ di chiarezza sulla riqualificazione di piazza dell’isolotto e i chioschi”, dice il Presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni, intervenendo sulle polemiche sorte nell’imminenza dell’inizio dei lavori per il rifacimento di piazza dell’Isolotto.

“I chioschi sono proprietà private che hanno concessioni di suolo pubblico che, in caso di esigenza o interesse pubblico (un’opera pubblica come la riqualificazione della piazza è un classico esempio), devono potersi spostare, come già successo ad esempio per il chiosco alimentare presso la passerella dell’Isolotto – specifica Dormentoni aggiungendo che – Durante i lavori (che partiranno a fine estate per non interferire troppo con i lavori in corso sul Lungarno dei Pioppi) la collocazione dei chioschi sarà insieme a tutto il mercato nell’attuale parcheggio della piazza verso il Lungarno dei Pioppi. Saranno loro forniti chioschi temporanei adeguati alle loro esigenze commerciali (quindi diversi per edicola, fioraio e trippaio), della stessa grandezza degli attuali, forniti delle utenze necessarie, chiudibili e sorvegliati per la notte.

L’amministrazione comunale ha comunicato nell’ultima riunione tenuta con i proprietari che potranno essere aiutati dalla ditta dei lavori nello spostamento (comprese operazioni di smontaggio e rimontaggio nella collocazione definitiva). Nel caso in cui (per il fioraio è praticamente certo) il chiosco attuale non possa essere ricostituito, l’investimento per il nuovo chiosco potrà essere ammortizzato tramite un consistente abbattimento del Cosap (canone di occupazione del suolo pubblico) anche dopo la fine dei lavori. Tutti i commercianti in sede fissa della piazza potranno accedere ad alcuni abbattimenti della Tari per limitare i disagi.

Ricordo infine – conclude il presidente del quartiere 4 – che l’edicola, come le altre edicole presenti nel Comune di Firenze, già dal 2018 beneficia di un importante abbattimento del Cosap che dal 2019 è del -70%”.