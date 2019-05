Grave uomo accoltellato a Montevarchi

Montevarchi, in provincia di Arezzo, un uomo di 56 anni è stato accoltellato all’addome ieri sera, subito soccorso l’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale della Gruccia.

Il grave fatto di cronaca è avvenuto intorno alle 22:00 nella centralissima via Roma, a qunto si apprende l’uomo accoltellato è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita metre il suo aggressore sarebbe riuscito a fuggire e a far perdere le tracce.

Sull’episodio, sul quale ci sono ancora molte incognite, stanno indagando i carabinieri, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe si tratti di una lite scoppiata fra i due, probabilmente a causa di un vecchio conto da regolare.