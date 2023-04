Auto finisce fuori strada a Chianciano, morto l’uomo alla guida

Un incidente mortale è avvenuto a Chianciano Terme, in provincia di Siena, in prossimità di un restringimento di carreggiata dove un auto è finita fuori strada.

Questa mattina si è tenuto un grave incidente a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Vittima dell’incidente è un uomo di 56 anni che era alla guida dell’auto finita fuori strada in Via Vecchia Senese nei pressi di un restringimento della carreggiata.

Al momento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per verificare la dinamica di quanto accaduto. I sanitari del 118 hanno svolto diversi tentativi di rianimazione all’uomo ma non ha reagito ed è stato impossibile salvarlo. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme, Pegaso e i Vigili del fuoco.