Aumento tumori a Serravalle Pistoiese: Ordine medici convoca riunione

Come spiega in una nota il presidente dell’ Ordine dei medici di Pistoia , Beppino Montalti, già in occasione di una riunione del 2017, erano stato resi noti alcuni dati allarmanti. I dottori di medicina generale avevano riferito la presenza di sarcomi dei tessuti molli nella zona di Casalguidi. Si tratta di un dato anomalo rispetto ai casi attesi in un territorio così circoscritto.