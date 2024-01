Audioglobe festeggia 30 anni con una serie di concerti da non perdere!

Son 30 anni di attività per Audioglobe, una delle più importanti realtà della distribuzione musicale indipendente in Italia, che festeggia questo traguardo con una serie di concerti, il primo sabato 3 febbraio con Lepre che presenta il suo nuovo lavoro “Eremo”

Audiglobe festeggia l’importante traguardo dei 30 anni di attività con una serie di iniziative e concerti, il primo appuntamento avrà come ospite il musicista LEPRE. Affermatosi come una delle rivelazioni del panorama musicale grazie al sound incisivo e originale del suo album d’esordio “Malato” (2022), Lorenzo Lemme in arte Lepre dopo una ventennale esperienza come batterista e rumorista in diversi progetti artistici, dai gruppi busker agli spettacoli teatrali del drammaturgo Andrea Cosentino (Premio Ubu 2018), passando per LeSigarette e la band di Lucio Leoni, arriva al suo secondo capitolo discografico intitolato “Eremo”. Un disco figlio della stessa urgenza espressiva che caratterizza la dimensione live del progetto che vede Lorenzo (Lepre) affiancato da Giorgio Maria Condemi e Michele Mariola.

Sabato 3 febbraio la Casa del Popolo di Impruneta (Fi) il concerto di presentazione.

Info: Ore 20.00, aperitivo con mini-cena – dalle 22.00 LEPRE in concerto.

Aperitivo + mini-cena: 10 Euro – Ingresso concerto intero: 12 Euro Ridotto ARCI: 10 Euro Ridotto under 30: 5 Euro.

Ingresso riservato ai soci ARCI I prossimi concerti: sabato 2 marzo MIRKOEILCANE

sabato 27 aprile MASSIMILIANO LAROCCA

sabato 4 maggio BEN OTTEWELL (GOMEZ) in collaborazione con Music Pool