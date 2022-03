Ateneo Firenze: istituite 19 borse di studio per studenti ucraini

Nel piano dell’Ateneo di Firenze anche 12 contratti di Visiting professor/invited lecturer per docenti, posti in residenze universitarie, tasse prorogate e corsi d’italiano.

Diciannove borse di studio per chi è iscritto o intende iscriversi a un corso di laurea o di dottorato dell’Ateneo e 12 contratti di Visiting professor/invited lecturer per docenti, ricercatrici e ricercatori con un impegno complessivo di oltre 330 mila euro sono le azioni concrete di sostegno a favore degli universitari ucraini decise dal Consiglio di amministrazione dell’Università di Firenze. L’Ateneo, si spiega in una nota, raccoglie l’invito di Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e della Ricerca, promuovendo azioni di accoglienza e di solidarietà per venire incontro a studentesse, studenti, ricercatrici e ricercatori, coinvolti nelle circostanze drammatiche del conflitto in corso.

Le misure decise saranno realizzate secondo criteri previsti in appositi bandi. Unifi, inoltre, mette a disposizione 15 posti letto nelle residenze universitarie ‘Via Romana’ e ‘Mario Luzi’, a favore di studenti, ricercatori e professori ucraini; a queste disponibilità si aggiungeranno altri posti letto da parte di enti e associazioni del territorio che hanno già dichiarato la loro disponibilità. Verranno offerti, si spiega ancora, corsi di lingua italiana, a cura del Centro linguistico di Ateneo e del Centro di servizi culturali per stranieri. In considerazione del conflitto e della crisi economica che coinvolge i Paesi dell’area, conclude la nota, è stata anche decisa la proroga della scadenza del pagamento della seconda rata delle tasse universitarie al 31 luglio 2022 per gli studenti iscritti all’Ateneo ucraini, russi, moldavi e bielorussi.