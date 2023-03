Assemblea Pd, Valentina Mercanti eletta presidente. Fossi: “Bel clima”

Valentina Mercanti, consigliera regionale, è la nuova presidente del Pd. E’ stata eletta in Toscana stamani nella prima assemblea Pd regionale dopo le primarie congressuali che hanno portato alla guida della segreteria toscana Emiliano Fossi esponente della mozione Schlein.

Valentina Mercanti, esponente della mozione Bonaccini, era stata sconfitta da Fossi. Il nuovo segretario regionale Fossi, durante l’assemblea Pd, parla di “clima molto bello, che parte dalla mia elezione e dall’elezione oggi di Valentina Mercanti. Di fondo c’è una condivisione. Credo che sia finita la fase di chi perde porta via il pallone e chi vince fa piazza pulita, siamo un partito maturo, credo lo stiamo dimostrando e lo dimostreremo nel futuro”.

Prosegue Fossi all’assemblea Pd: “Penso si debba ripartire da un partito più forte, più centrale che investa sulla classe dirigente e sui territori. Un partito forte all’interno e all’esterno, ovvero capace di interpretare i bisogni della società. I capisaldi da cui ripartire sono più opportunità, più diritti, e tornare a investire sui punti fermi del nostro modello toscano: sanità, scuola e lavoro. Provando a costruire una Toscana sempre più unita, ridimensionando quelle disuguaglianze che pesano sulla nostra regione”.

Fossi ha poi parlato del tema della sanità durante l’assemblea Pd regionale di stamani a Fiesole. “La Regione sta lavorando e lo sta facendo bene anche perché abbiamo rischiato il dissesto per tutta una serie di motivi che erano quelli derivanti dalla fase pandemica. Credo che sia stato fatto un lavoro eccezionale, ora c’è da rilanciare il modello toscano e va fatto attraverso delle scelte che sono quelle che dobbiamo fare e sono difficili perché abbiamo di fronte un governo che non ci sarà amico”. Ha aggiunto Fossi. “Dovremmo fare una discussione che tenti di rimotivare e dare forza al personale sanitario perché la sanità la fanno i professionisti della sanità. E poi servono scelte per finanziare la sanità stessa che non sia solo la razionalizzazione della spesa, ma anche domandarci se il tema della fiscalità può essere un elemento di dibattito fra di noi. Ne discuteremo”.