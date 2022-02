Assassinio sul Nilo, la prima all’Odeon

La prima di “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh in esclusiva versione originale (con sottotitoli in italiano) all’Odeon di Firenze. Il pubblico è invitato a indossare un dress code anni ’20 per il quale sono previsti tanti premi in palio.

Giovedì 10 Febbraio, ore 21 un evento speciale al cinema Odeon di Firenze: per la prima dell’attesissimo “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh. Per questa serata speciale il pubblico è invitato a indossare un dress code ’20, per vivere l’esperienza di un vero e proprio salto nel tempo, nelle magiche ed esotiche atmosfere del film! L’evento è organizzato in collaborazione con il British Institute di Firenze. In sala sarà inoltre allestito un fotoset a tema.

Il nuovo film diretto e interpretato da Kenneth Branagh e tratto da uno dei più celebri romanzi di Agatha Christie, pubblicato nel 1937.Branagh veste nuovamente i panni del celebre investigatore belga Hercule Poirot.

Questi i premi in palio previsti per la speciale serata:

– 3 carnet di 5 biglietti-omaggio da utilizzare al cinema Odeon

– Iscrizione annuale alla biblioteca del British Institute

– Quattro ore di lezioni individuali di italiano al British Institute

– Un corso breve estivo di inglese al British Institute

Cinema Odeon | Piazza Strozzi | Firenze Tel. 055-214068 Biglietto unico: euro 10 INFO