Assalti Frontali, Willie Peyote e Punkreas per GKN

“Luglio insorgo quando voglio”: due giorni di iniziative, con concerto l’8 luglio insieme ad Assalti Frontali, Punkreas e molti altri. Di seguito il programma nel dettaglio.

Sabato 8 luglio orario 11.00 – 13.00 Assemblea: “Lotte sindacali e climatiche: esperienze internazionali a confronto”. Incontro tra attivismo climatico italiano e la delegazione proveniente da Germania e Svizzera. Alle ore 17.00 Pride a Firenze.️ Dalle 21.00 il concerto per l’anniversario di due anni di lotta. Davanti ai cancelli il concerto inizierà con un intervento del collettivo di fabbrica, alternando altri interventi tra un artista e l’altro; sul palco ci saranno Assalti Frontali, Willie Peyote, Tenore Fi, Sakatena, Mauras e i Punkreas.

Domenica 9 luglio si legge dal sito https://insorgiamo.org/ “alle 11:00 nella stessa ora in cui due anni prima abbiamo aperto il “varco”, la Carovana del mutualismo sarà con noi insieme alle altre realtà del territorio, sarà l’occasione di ricevere il “testimone“ da Bari (1° tappa) e interrogarci su: (traccia della seconda tappa) come insorgere per convergere e come convergere per insorgere. Le pratiche mutualistiche in ambiti diversi, dalle fabbriche alle università, dall’agricoltura all’industria, dalla salute mentale alla salute del pianeta, dalle carceri al denaro come strumento e non come fine. La reindustrializzazione dal basso: con i lavoratori e lavoratrici e con i ricercatori e le ricercatrici universitarie”