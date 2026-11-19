Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e una seconda misura agli arresti domiciliari sono state eseguite dalla GdF di Livorno per due soci di una società di commercio di opere d’arte e di beni numismatici. Sono entrambi accusati di abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Disposto il sequestro preventivo di somme di denaro e opere d’arte per 4,6 milioni di euro complessivi.

Le indagini sono scaturite da un controllo fiscale e hanno permesso di individuare in tutto 10 persone che, secondo gli inquirenti, avrebbero ideato e promosso un sistema di investimenti fittizi, basato sul cosiddetto “schema Ponzi”. Dal 2023, infatti, secondo quanto riportato dalla guardia di finanza di Livorno , i due imprenditori arrestati destinatari avrebbero raccolto circa 8 milioni di euro da centinaia di risparmiatori, anche fuori Toscana, privi di competenze nel mercato dell’arte, promettendo rendimenti mensili o trimestrali non inferiori al 10%. In sostanza, i clienti sarebbero stati convinti a sottoscrivere operazioni di investimento solo formalmente qualificate come compravendite di opere d’arte e di oggetti da collezione, non espressamente individuati.

Questi avrebbero dovuto rimanere nella disponibilità della società per la successiva rivendita a prezzo maggiorato, con corrispondente restituzione del capitale e di un rendimento predeterminato. Le attività di contatto dei potenziali clienti e di acquisizione del denaro sarebbero avvenute anche attraverso il contributo attivo di otto collaboratori che percepivano una provvigione del 5% sul capitale conferito dagli investitori.

Parte delle somme illecitamente acquisite sarebbero state trasferite dai due soci sui conti correnti di un’altra società a loro riconducibile nel campo della ristorazione, nella prospettiva – sempre secondo la GdF -, di ostacolare la tracciabilità e l’identificazione della provenienza illecita del denaro. Il sistema realizzato ha retto fino a quando la società non è entrata in grave dissesto finanziario. L’allarme tra gli investitori, che non hanno più ricevuto le somme investite e i rendimenti promessi, è scattato quando uno dei soci è andato via da Livorno, poi è stato rintracciato e arrestato a Napoli.

“Le attività di indagine sono ancora in corso anche per quanto riguarda le posizioni dei singoli indagati”, ha spiegato il comandante della Gdf a Livorno Gianluca Forcina nel corso di una conferenza stampa.

“Le indagini – ha aggiunto Forcina – vanno avanti da circa un anno, e riguardano almeno 250 clienti, a cui veniva proposto un contratto d’acquisto di opere d’arte, che rimanevano nella disponibilità della società, con la promessa di essere poi rivendute a un prezzo maggiorato dietro corresponsione di un interesse, ma non sappiamo se le opere d’arte erano effettivamente rivendute”.

“Quello che è certo è che i clienti non erano affatto interessati alle opere d’arte ma soltanto all’interesse promesso – sottolinea – Il sistema ha retto fino a quando le entrate hanno consentito la corresponsione degli interessi. A un certo punto si è inceppato il meccanismo per mancanza di liquidità, quando uno dei due soci si è allontanato da Livorno, gettando nel panico gli investitori”.