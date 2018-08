Arrestati ladri ‘acrobati’ a Firenze

Ladri acrobati arrestati a Firenze dagli agenti di polizia, intervenuti al secondo piano di un condominio grazie all’aiuto di un’autoscala dei vigili del fuoco. L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle cinque in via Signorini, nella zona dell’Isolotto a Firenze.

In manette sono finiti due 26enni già noti alle forze dell’ordine e un 31enne, incensurato. Prima di essere fermati avevano rubato in due appartamenti. La refurtiva è stata recuperata. Secondo quanto riferito, a chiamare il 113 è stato un vicino di casa, allarmato da alcuni rumori. I poliziotti hanno prima tentato di entrare nell’appartamento dalla porta d’ingresso, trovandola chiusa. Poi, con l’aiuto dell’autoscala dei pompieri, sono arrivati nel terrazzo dell’abitazione, al secondo piano.

I ladri, che erano entrati forzando la porta finestra, pochi istanti prima che gli agenti arrivassero sono saltati nel terrazzo dell’abitazione accanto e da qui si sono calati a quello della casa al piano inferiore. Gli agenti si sono calati a loro volta e li hanno raggiunti e bloccati, con l’aiuto di due colleghi che dalla strada hanno raggiunto il terrazzo arrampicandosi. Per tutti e tre è scattato l”arresto per furto continuato in concorso.