“Aria”, di Tomàs Saraceno, è la nuova mostra a Palazzo Strozzi.

Con “Aria” Tomàs Saraceno, artista argentino nato nel 1973, ci propone una rivoluzione culturale profonda.

Saraceno lavora da anni intorno ai temi più ugenti della nostra epoca: l’inquinamento, i cambiamenti climatici, la sostenibilità. I suoi lavori sono al tempo stesso eleganti, giocosi, e profondamente seri. Anzi, urgenti.

Per “Aria”, Saraceno ha creato una grande istallazione site specific, cioè pensata proprio per le sale di Palazzo Strozzi. A cominciare dall’istallazione nel cortile.

Al di là della bellezza evidente e immediata, è importante capire che “Aria” propone un rovesciamento completo del modello culturale dominante.

Come ha scritto il curatore Arturo Galansino, bisogna passare “dall’uomo al centro dell’universo, concetto fondante dell’Umanesimo rinascimentale, all’uomo come parte di un tutto in cui ricercare una nuova armonia attraverso la distruzione di ogni gerarchia e visione piramidale”.

Questo è il cuore di “Aria”: lo stimolo ad arrivare alla distruzione di gerarchie e visioni piramidali.

“Aria” vuole farci riflettere sul fatto che un futuro diverso sia non solo possibile ma anzi, necessario.

E’ Saraceno stesso a dirlo: “L’estensione degli ecosistemi si sta riducendo sempre di più, proporzionalmente agli investimenti intercontinentali delle multinazionali agricole. La spazzatura aumenta e rimbalza da costa a costa mentre i portafogli di pochi diventano sempre più gonfi e i fumi tossici degli inceneritori si spingono oltre confine”.

E ancora: “Ciò che sta tra noi e il sole è controllato da pochi ed è sempre più compromesso: le emissioni di carbonio riempiono l’aria, le polveri sottili galleggiano nei nostri polmoni mentre le radiazioni elettromagnetiche avvolgono la terra. Dettando il ritmo del capitalismo digitale nell’era del surriscaldamento globale”.

“Aria” propone l’idea che sia possibile vivere in maniera diversa.

La nostra era geologica è stata chiamata Antropocene.

Cioè oggi viviamo in un’ epoca geologica in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, è condizionato dagli effetti dell’azione umana, soprattutto dall’inquinamento.

Ormai abbiamo capito l’entità dei danni che abbiamo inflitto al nostro ecosistema. E che possiamo e dobbiamo dar vita a una nuova sensibilità. Che sia creata in nome di una nuova ecologia del comportamento e sviluppata in nome di ideali collettivi.

Quindi deve cambiare tutto. E bisogna ripartire da prospettive nuove. “Aria” ci fa vedere che l’arte può aprire il cammino. Lavorando insieme alla scienza. Ma in nome dell’interesse comune.

E allora diventa centrale, come dice ancora Tomàs Saraceno, “focalizzarsi meno sull’individualità e più sulla reciprocità”. Solo così sarà possibile ipotizzare “uno sviluppo condiviso del nostro quotidiano”.

Sono parole rivoluzionarie e al tempo stesso, ormai è chiaro, piene di buon senso.

“Aria” è costruita intorno a 33 speciali carte “dei tarocchi” reinvantate da Saraceno, e si sviluppa in 9 ambienti.

La figura del ragno domina centrale. Perchè metafora dei legami di tutto ciò che esiste in natura. Cioè noi, gli animali, la natura, l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, la luce del sole che illumina noi e l’universo tutto.

Margherita Abbozzo. Tutte le fotografie sono state fatte da me.

“Aria” è a Palazzo Strozzi fino al 19 luglio 2020. Accompagna la mostra un ricchissimo programma di attività ed eventi in vari luoghi di Firenze che potete consultare qui.