Arezzo, muore donna 35enne investita da un camper

Una tragedia si è verificata questa settimana lungo le strade della città di Arezzo: una donna 35enne è morta in seguito a un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato lunedì 24 ottobre, verso le 19.00, nei pressi della rotatoria, nella zona del Toys e del locale Billi’s ad Arezzo. L’impatto è avvenuto tra un camper e una donna che, al momento dell’incidente, era in compagnia del marito e del figlio di 5 anni, i quali si trovavano poco distanti da lei.

Secondo quanto ricostruito, la giovane madre sarebbe stata urtata dal camper che poi l’avrebbe investita mentre attraversava la strada in via Romana ad Arezzo. Nell’impatto la 35enne avrebbe battuto la testa per terra. Sulle prime le sue condizioni non sembravano gravi, ma una volta soccorsa, è stata trasferita all’ospedale di Careggi e qui la situazione è precipitata. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre si è spenta nel nosocomio fiorentino in seguito alle ferite riportate a causa dell’impatto.

Ad Arezzo, sul luogo dell’incidente tra la donna e il camper, sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia municipale per i rilievi del caso. Alla guida del mezzo si trovava un sessantenne che si è fermato e dagli accertamenti sarebbe risultato negativo al test su alcol e stupefacenti.