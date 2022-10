2.381 nuovi casi di Coronavirus, 13 i decessi

By

Nella regione Toscana ci sono al momento 50.163 persone positive al coronavirus, +0,2% rispetto a ieri.

Sono 2.381 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 366 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.015 con test rapido. Sale quindi a 1.462.179 il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia. I guariti crescono dello 0,2% (2.260 persone) e raggiungono quota 1.401.068 (95,8% dei casi totali).

Delle 50.163 persone risultate positive al coronavirus nella regione, 500 (12 in più rispetto a ieri) sono ricoverate in ospedale e 19 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 13 nuovi decessi: 8 uomini e 5 donne con un’età media di 86,3 anni.

Dall’ultimo bollettino quotidiano i sanitari hanno eseguito 1.332 tamponi molecolari e 11.170 tamponi antigenici rapidi: di questi il 19% è risultato positivo. Sono invece 2.833 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’84% di questi è risultato positivo. L’età media dei 2.381 nuovi positivi è di 56 anni circa (7% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 32% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più).

Sono 878 le nuove segnalazioni nell’Asl Centro, 975 nella Nord Ovest, 528 nella Sud Est.

La Toscana si trova al 11° posto in Italia come numerosità di casi complessivi dall’inizio della pandemia, considerando residenti e non residenti, con circa 39.595 casi ogni 100.000 abitanti (la media italiana è 39.517 x100.000, dato di ieri). Al momento la provincia di notifica con il tasso più alto è Lucca (con 40.922 casi ogni 100 mila abitanti), seguita da Pisa (40.720) e Livorno (40.307). La più bassa concentrazione si riscontra a Prato (con un tasso di 36.546).

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.