Mar 11 Nov 2025
ToscanaCronacaArezzo: bimbo di 4 anni mangia biscotti alla cannabis e ha...
ToscanaCronaca

Arezzo: bimbo di 4 anni mangia biscotti alla cannabis e ha un malore, in manette lo zio

By Domenico Guarino
Ospedale Arezzo

Lo zio è finito in manette  dopo che i poliziotti gli hanno trovato una serra per la coltivazione di marijuana e circa 600 grammi di sostanza stupefacente già trattata ed essiccata. E’ successo ieri ad Arezzo.

Un bambino di quattro anni si è sentito male, perdendo conoscenza, dopo aver ingerito, senza saperlo, dei biscotti alla cannabis trovati nella dispensa, che erano stati preparati dallo zio del piccolo. Dopo il malore il bambino è stato portato in ospedale ad Arezzo  per intossicazione e le analisi hanno evidenziato l’effettiva presenza di cannabis in consistente quantità sia nel sangue che nelle urine.

La madre ha spiegato agli operatori sanitari che il figlio era a casa dei nonni e aveva mangiato alcuni biscotti trovati in dispensa, preparati alcuni giorni prima dallo zio del bambino. Per questo l’abitazione dell’uomo, incensurato ma con alcune segnalazioni per consumo di droga, è stata perquisita. Sul retro dell’abitazione di Arezzo   in un capanno, gli agenti hanno trovato una serra professionale con lampade, ventilatori e prodotti per la coltivazione di numerose piante di cannabis, e la marjuana già essiccata. In un congelatore sono stati trovati anche 20 biscotti alla cannabis, per un totale di circa 500 grammi.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, oltre ad essere denunciato per lesioni personali colpose. Oggi il giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato con rinvio ad altra udienza.

