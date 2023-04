Aquarama in concerto al Glue di Firenze

Sabato 29 aprile al Glue di Firenze l’atteso live dei fiorentini Aquarama. Segue dj set. Ingresso riservato ai soci Glue/US Affrico (tessera annuale)

Tropicalismo, funk, r’nb, psichedelia e tanta library music anni sessanta e settanta, in breve, questo l’irresistibile sound degli Aquarama, duo fiorentino, formato da Dario Bracaloni, dj e promoter musicale e Guglielmo Torelli, designer e visual artist.

Due album all’attivo, svariati tour in Francia e Germania (si parla di oltre 100 date negli ultimi due anni) e le aperture a band straniere come La Femme, Nouvelle Vague, Badbadnotgood, A Place To Bury Strangers e Papooz: Aquarama è un progetto unico nel panorama italiano dal respiro decisamente internazionale. Dal vivo Dario e Guglielmo si fanno affiancare da ottimi musicisti per creare un live trascinante e sofisticato.

A maggio gli Aquarama riprendono il tour per ritornare in Francia e Svizzera, seguite da Spagna e Olanda, ma soprattutto il 23 giugno è la data da segnare sull’agenda: la band aprirà l’unica data italiana della band simbolo del tropicalismo psichedelico brasiliano anni ’60, i mitici Os Mutantes, a Milano all’interno del Purpurina Festival!

Intanto però da non perdere la data fiorentina al Glue Alternative Space di Firenze, sabato 29 aprile. Ingresso riservato ai soci Glue/US Affrico – Costo della tessera annuale 13 €