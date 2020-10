Apritimoda, la manifestazione che apre le porte dei brand più famosi

🔈Firenze, torna Apritimoda, alla scoperta del saper fare italiano, il 24 e 25 ottobre infatti, anche in Toscana, i brand più famosi ed i laboratori dell’eccellenza artigianale, apriranno le porte per svelare i segreti delle creazioni simbolo del made in Italy.

L’antico setificio fiorentino e il laboratorio d’arte del teatro della Pergola, la sartoria del Maggio musicale e la sede di Prada, l’Officina profumo di Santa Maria Novella e la Premiata Tessitura Tacs nell’aretino. Queste alcune delle sedi di atelier e laboratori che apriranno le loro porte gratuitamente ai visitatori il prossimo fine settimana per ApritiModa, evento che punta a svelare dove nascono le creazioni simbolo del made in Italy e che anche quest’anno, nonostante il Covid, viene confermato.

La manifestazione, nata nel 2017, ha portato migliaia di visitatori alla scoperta di quel ‘saper fare’ che è caratteristico delle eccellenze italiane, prima a Milano, poi a Firenze e infine di nuovo in Lombardia. Questa quarta edizione coinvolge invece laboratori di alto artigianato di quasi tutte le regioni d’Italia: una vera e propria mappa di tesori non conosciuti che si svela al pubblico, con l’obiettivo di disegnare anche un nuovo inizio per una delle più importanti attività economiche del nostro Paese.

“Siamo molto contenti – dichiara l’assessore a cultura, moda e design Tommaso Sacchi – che tante realtà a Firenze e non solo abbiano aderito a questa manifestazione. Sarà un’occasione unica per visitare luoghi usualmente chiusi al pubblico ma che nascondono segreti, mestieri e arti delle migliori tradizioni artigianali e sartoriali. Proprio in un anno molto critico anche per il settore della moda sono importanti iniziative come ApritiModa per sostenere e rilanciare il settore”.

“Quello che proponiamo con ApritiModa – sostiene Cinzia Sasso, ideatrice della manifestazione – è un tour nella bellezza e nella bravura. Firenze e la Toscana – dove eravamo già stati nel 2018 – sono dunque gli ovvi punti di forza perché è qui, nel 1952, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, che è stato battezzato e presentato al mondo quel miracolo che è il Made in Italy”.

Le dichiarazioni di Cinzia Sasso, ideatrice manifestazione: