NUB Project Space presenta la piattaforma online di sound art Licheni

Nasce Licheni una piattaforma online e un laboratorio virtuale di ricerca, uno spazio trasversale dove artisti e non-artisti possano confrontarsi e intrecciarsi

Come il lichene è un organismo derivato dall’associazione di due individui che convivono traendo reciproco vantaggio, la piattaforma vivrà tra online e offline traendo nutrimento dall’uno e dall’altro.

Licheni ospiterà opere web-based o formati ripensati per esserlo, insieme a progetti che nascono nello spazio fisico e si sviluppano nella piattaforma online.

La piattaforma sarà on line dal 7 ottobre e si arricchirà di contenuti fino a gennaio con cadenza bisettimanale.

I primi artisti che saranno presenti sulla piattaforma saranno:



19 ottobre Alessandra Eramo

02 novembre: Stefano D’Alessio

16 novembre: Francesco Cavaliere

23 novembre: inizio residenza Stefano De Ponti

30 novembre: Enrico Malatesta



Seguiranno poi, a dicembre la residenze di Nicola Di Croce ed a gennaio infine, gli interventi di Leandro Pisano e del collettivo Phase.





Licheni sarà inaugurato da due residenze che si svolgeranno negli spazi del Nub Project Space, tra novembre e dicembre , e da 5 interventi pensati e realizzati esclusivamente online. INFO