Livorno: muore 73enne in un incidente stradale, alla guida dell’auto consigliere regionale

Roberto Zagni, volontario della Misericordia di Montenero, è morto questa mattina a causa di un incidente stradale accaduto intorno alle 7.45 all’altezza dell’incrocio con via Lopez. L’anziano viaggiava in sella a uno scooter che si è scontrato con l’auto guidata dal consigliere regionale.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Misericordia, ma nonostante tutte le manovre di rianimazione per l’uomo non c’è stato niente da fare e il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Alla guida dell’auto, un Suv, c’era il consigliere regionale del Pd Francesco Gazzetti.