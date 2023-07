Apriti Cinema presenta il film “The Exam”

Martedì 18 luglio alle ore 21.45, con ingresso libero all’arena Apriti Cinema degli Uffizi, il terzo appuntamento della rassegna di cinema Middle East Now Summer Pick con il film “The Exam”, ultimo lavoro dell’acclamato regista kurdo iracheno Shawkat Amin Korki

Domani, martedì 18 luglio alle ore 21.45 all’arena cinematografica Apriti Cinema del Piazzale degli Uffizi va in scena la terza serata di Middle East Now Summer Picks, la rassegna estiva proposta dal festival Middle East Now.

Quattro martedì di proiezioni – 4, 11, 18, 25 luglio – per un ricco programma di film ed eventi sul Medio Oriente, in una delle arene cinematografiche più belle del mondo. Le proiezioni sono a ingresso libero, i film in lingua originale con i sottotitoli in italiano in inglese.

La pellicola protagonista della terza serata viene dal Kurdistan è intitolata THE EXAM. Si tratta del film dell’acclamato regista curdo iracheno Shawkat Amin Korki; un thriller intenso girato sullo sfondo di una regione devastata dalla guerra, che lotta per ricostruirsi. Al centro del film, una storia in cui emerge l’amore incondizionato che lega due sorelle e al tempo stessa la lotta delle donne per l’emancipazione.

TRAMA: Erbil, Kurdistan iracheno. Rojin si sta preparando all’esame di ammissione all’università. Se fallisce, sarà costretta a sposarsi e farà la fine della sorella Shilan, oppressa da un marito conservatore. Per aiutare Rojin a realizzare il suo sogno di emancipazione, Shilan cerca di aiutarla con ogni mezzo necessario. Le due sorelle finiranno per scontrarsi con la vasta rete di corruzione che comprende tutti gli strati della società.



«Mi sono concentrato su due protagoniste femminili per affrontare il tipo di pressione che le giovani donne subiscono in Kurdistan. L’equilibrio tra matrimonio e maternità da una parte e istruzione dall’altra è una battaglia e un sacrificio costanti per le donne, specialmente in questa regione». Il regista Shawkat Amin Korki

Martedì 18 luglio – ore 21.45 – Arena Apriti Cinema – Piazzale degli Uffizi – ingresso libero INFO THE EXAM di Shawkat Amin Korki (Germania, Iraq, Kurdistan, Qatar, 2021, 90’) v.o. curdo sottotitoli italiano, inglese