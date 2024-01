Apre in Bahrein il primo ristorante toscano all’estero che entra a far parte della famiglia di Vetrina Toscana, progetto di Regione e Unioncamere Toscana, che promuove ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio.

Si tratta di ‘Sapori di Toscana’, recentemente inaugurato e ospitato al 34mo piano dell’Hotel Domain di Manama. La firma per il suo ingresso nel network avverrà domani, giovedì 11 gennaio, nel corso della missione che Toscana Promozione Turistica ha organizzato nella penisola arabica dall’8 al 12 gennaio. “Vetrina Toscana – ha commentato in una nota l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – festeggia nel 2024 il 24mo compleanno ed è l’emblema dell’enogastronomia toscana, della cultura legata alle tradizioni. L’affiliazione del primo ristorante toscano all’estero è un traguardo molto importante che auspico possa fare da apripista per altre attività operanti in tutto il mondo. Un modo per ampliare la propria rete anche fuori dai confini italiani e per promuovere territori e un modo di vivere unici”. La Toscana sarà presentata attraverso video, un incontro sul tema della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e con una cena tipica organizzata dalla chef e direttrice artistica della cucina Simona Girelli.