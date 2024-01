Prato, evasa iva per 10 milioni di euro nel settore ‘pronto moda’

Smantellata dalla Guardia di Finanza di Prato un’ingente frode fiscale nel settore del “pronto moda” fatta con l’utilizzo e l’emissione di fatture false per operazioni inesistenti per circa 60 milioni di euro sia da parte ditte, anche cosiddette ‘cartiere’, sia da soggetti individuali.

Evasa Iva per 10 milioni di euro. Sono 21 le persone denunciate a vario titolo per reati di false fatturazioni, omessa e infedele dichiarazione dei redditi e ai fini Iva,a sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. L’attività delle Fiamme gialle ha puntato a disarticolare le filiere di imprese intestate a prestanome, cercando di trovare quelle “apri e chiudi”, che vengono fatte vivere nel giro di poco tempo per praticare “costante evasione d’imposta”. I finanzieri hanno verificato 21 imprese dell’abbigliamento, collegate tra loro in un complesso sistema di frode fiscale. Si sono svolti accertamenti bancari, sono stati analizzati i fatturati e sono state scoperte otto ditte individuali senza strutture aziendali tali da giustificare i volumi fatturati; queste erano intestate a “prestanome” ed esistevano solo per fare fatture false e portare all’estero ingenti disponibilità finanziarie. La Gdf inoltre ha segnalato alla procura le 13 imprese che usavano le fatture false emesse dalle altre.