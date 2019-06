Aperitivo al tramonto e spettacolo teatrale al Museo degli Innocenti

In occasione del Seicentenario, nel fine settimana il Museo degli Innocenti apre le sue porte per un doppio appuntamento: l’iniziativa “Tramonti d’arte” e lo spettacolo “Donna innocente”.

Domani, sabato 22 giugno, al Museo degli Innocenti debutterà l’iniziativa “Tramonti d’arte”, che unisce una visita guidata, a cura di CoopCulture, alle opere della pinacoteca e un aperitivo conclusivo sulla terrazza quattrocentesca del Verone.

E’ previsto invece per domenica 23 a partire dalle 18 (con replica alle 19 e alle 20), lo spettacolo “Donna innocente”, promosso in occasione delle celebrazioni per il Seicentenario dell’Istituto degli Innocenti lo spettacolo, a cura de La Compagnia delle Seggiole, che invita i partecipanti a un viaggio teatrale itinerante attraverso il tempo e lo spazio. Il racconto di una madre disperata che affida la sua bambina alle cure dell’Ospedale è il tema da cui si dipana una trama tessuta e svelata all’interno dell’Istituto che, nato nel cuore della Firenze rinascimentale, sarà modello nei secoli per la tutela dell’infanzia abbandonata. Testi e regia di Giovanni Micoli, con Marcello Allegrini, Fabio Baronti, Chiara Macinai, Sabrina Tinalli, Silvia Vettori.

Gli eventi legati al Seicentenario dell’Istituto degli Innocenti sono realizzati grazie al sostegno di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini (special supporter), partner della proposta educativa del Museo degli Innocenti e de La Bottega dei Ragazzi, e di Mukki supporter delle attività del Museo.

per ulteriori informazioni consultare il sito www.museodeglinnocenti.it