Anziana scomparsa nel Pisano, trovata morta in Arno

Pisa, il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di domenica in Arno a Cascina, si tratta di un’anziana di cui si erano perse le tracce tre giorni fa e per la quale erano state avviate le ricerche dopo l’allarme lanciato dai familiari.

La salma dell’anziana è stata avvistata mentre galleggiava in acqua non distante dal luogo dell’ultimo avvistamento grazie all’uso di un drone. La donna era non udente e aveva problemi di salute: non è escluso che abbia perso l’orientamento durante una passeggiata. Aveva lasciato a casa l’apparecchio acustico.

Sulle cause in corso accertamenti: esclusa al momento l’azione di terzi. Il suo corpo era nei pressi del distaccamento dei vigili del fuoco di Cascina vicino al quale era stata vista tre giorni fa l’ultima volta.