Anziana camminava lungo l’Aurelia, soccorsa dalla polstrada

Una donna di 80 anni è stata soccorsa l’altra notte dalla polizia stradale mentre camminava, barcollando e disorientata, in mezzo all’Aurelia, vicino a Viareggio (Lucca).

Gli agenti, una pattuglia che si trovava vicino per i controlli anti alcol, sono intervenuti intorno alle 4, dopo le segnalazioni di alcuni automobilisti.

I poliziotti sono poi riusciti a rintracciare il figlio dell’anziana, che non aveva documenti né telefono: secondo quanto spiegato, facendola parlare, sono risaliti a un ospedale di Milano dove era stata ricoverata e poi, attraverso il medico, al figlio dell’80enne, in questi giorni in vacanza in Versilia con la madre: l’uomo alloggiava in una struttura diversa da quella dell’anziana. La donna è stata poi accompagnata dal figlio dagli stessi agenti.