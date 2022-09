Anton Sconosciuto, vincitore del RC2021

Anton Sconosciuto: singolo d’esordio per il vincitore del Rock Contest 2021. Nel frattempo è aperto il bando per l’edizione 2022. C’è tempo solo fino al 19 settembre!

“To Meet You”, uno dei brani che l’ha portato alla vittoria dell’edizione 2021 del Rock Contest, è il singolo d’esordio di Anton Sconosciuto.

“Una ciondolante confidenza indie folk, un brano che esprime la necessità di un incontro e la perenne ricerca del momento e del contesto perfetto, una sensazione sfuggente che rischia di allontanarci dal presente” così Anton (no, non è un nome d’arte) descrive “To Meet You”, il primo singolo pubblicato per Coypu Records / Artist First. ASCOLTA QUI

Anton Sconosciuto, polistrumentista che nasce alla batteria, parte da una ritmica strascicata su cui ricamare intrecci di synth e chitarre, una psichedelia Lo Fi morbida e rilassata, un bedroom pop che si dà al couchsurfing continuando a cambiare contesto e sonorità. Alle batterie registrate in studio, semplici ma incisive, si aggiungono gli interventi domestici di una piccola comunità di musicisti: una chitarra scura che potrebbe ricordare Andy Shauf, un basso pulito e intellegibile, un synth dal suono molto identitario che rimanda al mondo di Mac DeMarco e infine le voci di Anton e di Vittoria Dato con melodie dalle soluzioni trasversali e dai toni chiusi che strizzano l’occhio allo stile di Damon Albarn.

“To Meet You” cerca di trovare una soluzione a quella continua voglia di novità, a quella tendenza a vedere il meglio soltanto nei luoghi lontani, un vizio pericoloso che porta a non vivere mai il presente. Coerentemente la composizione del brano inizia durante un lento lockdown in famiglia a Siena ma si sviluppa soltanto mesi dopo durante un soggiorno ad Amsterdam. La prima cartolina di una serie di canzoni scritte nei luoghi più disparati, il primo estratto di un disco composto e registrato durante un viaggio senza fine in un mondo in cui sembrava ormai impossibile viaggiare. Un album ancora senza nome che vedrà la luce nella primavera 2023.

Il brano è accompagnato dal video di una curiosa doppia session live, un pianosequenza “a sorpresa” da guardare fino all’ultimo fotogramma.

Anton Sconosciuto è un batterista e compositore nato a Londra ma vissuto dall’infanzia a Siena. Dopo aver iniziato a suonare e cantare all’età di 8 anni, dall’età di 15 anni collabora a vari progetti con base nella città toscana. Attualmente è attivo come batterista ed arrangiatore con KOKO e Adult Matters, Oga Magoga e Kostja.

La sua musica insegue le sue passioni che partendo dai grandi classici anni 70’ si perdono nel alt-folk / indie rock alla Mac DeMarco per contaminarsi infine con Jazz e musica elettronica. Vincitore del Primo Premio della 33a edizione (Dicembre del 2021) del Rock Contest di Controradio, è stato inserito nei 100 nomi della musica italiana del 2021 da Rockit.it