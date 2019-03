Anpi Prato: la Costituzione e la storia difesi dalla piazza

La presidente della sezione pratese dell’Anpi commenta il successo democratico della contromanifestazione antifascista di ieri in risposta alla manifestazione indetta in città da Forza Nuova. E sottolinea “in piazza con noi anche i partigiani del nuovo millennio. Non ci fermeremo”.

Di seguito il comunicato diffuso:

I giorni, le singole ore della settimana appena trascorsa, sono state dense di aspettative deluse per la decisione poi presa da Questore e Prefetto; tensioni, rabbia, ma anche una ritrovata spontanea unità antifascista, forte e convinta che si è concretizzata nella grande pacifica colorata manifestazione di ieri. Le immagini parlano, quella piazza è stata un coro esplosivo e potente di valori antifascisti, siamo scesi in piazza armati di Costituzione, credo non sia un reato regalarla pubblicamente; spero che l’eco di tutto questo abbia raggiunto chi ci ha ignorato prima, chi ha acconsentito che le nostre strade, intitolate a partigiani ed antifascisti, siano state calpestate da chi ignora e oltraggia la nostra storia e la Costituzione.

Ci aspettiamo pubbliche scuse, ci aspettiamo che vengano rese note le spese, i costi che abbiamo dovuto pagare tutti, per il dispiegamento di forze messe in campo per consentire questo oltraggio alla città. Ci aspettiamo che chi ha dimostrato di non conoscere Prato e di non saperla proteggere e rispettare se ne vada. Noi abbiamo dimostrato di saperlo fare e continueremo a farlo.

Per noi il cammino continua, ora in piazza ci sono anche i partigiani del nuovo millennio, che hanno raccolto il testimone dai partigiani che hanno combattuto e liberato Prato e l’Italia dal nazifascismo; siamo i loro figli e nipoti diretti e non li deluderemo.

ANPI è dal 1944 che è in campo, che vigila, denuncia e combatte ogni tentativo di cancellare o riscrivere la storia, non ci stancheremo mai di farlo. Ora ci prepariamo ad onorare il 25 aprile; da stamani siamo al lavoro per organizzare una nuova grande festa, sempre sulle note di BELLA CIAO.

Angela Riviello

Presidente ANPI prov-. Prato