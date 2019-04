“Firenze Rocks 2019” annunciati nuovi nomi per la kermesse estiva

Il cast di Firenze Rocks 2019 si arricchisce con nuovi nomi. Il festival, che si terrà dal 13 al 16 giugno alla Visarno Arena di Firenze, annuncia i Fiend nella giornata dei Tool e Smashing Pumpkins il 13, The Amazons nella giornata di Eddie Vedder il 15 e Balthazar nella giornata dei Cure il 16 giugno

I FIEND si sono formati 14 anni fa a Parigi. Uno stile psichedelico, underground, atmosfere mistiche, panorami lunari e desertici e visioni ‘fantascientifiche’ contraddistinguono il mood attorno a cui ruota il quartetto di origini francesi, inglesi e americane. Nel 2018 è uscito il loro terzo album “Seeress”. Nella stessa giornata dei TOOL e The Smashing Pumpkins (13 giugno) sono attesi sul palco del festival anche i Dream Theater, Skindred e Badflower.

THE AMAZONS sono pronti invece a calcare il palco sabato 15 giugno. Il quartetto di Reading ha visto una crescita elettrizzante: sono stati la Most Hotly Tipped Guitar Band Of 2017 per Music Week, sono stati selezionati per i BBC Music Sound of 2017, nominati da Q come Best Breakthrough Act e sono apparsi nella lista Brand New 2017 di MTV. Erano presenti nella playlist New Artists 2017 di Apple Music e tra i Ones To Watch di Amazon UK e Deezer.

Il loro nuovo disco “Future Dust” è atteso per il prossimo 24 maggio. Nella stessa giornata saliranno sul palco, oltre a Eddie Vedder, anche Glen Hansard, Nothing But Thieves e The Struts.

Domenica 16 giugno, invece, sarà la volta dei BALTHAZAR! Dopo il successo dei precedenti dischi “Rats” del 2012 e “Thin Walls” (2015), il gruppo, guidato dai cantautori Maarten Devoldere e Jinte Deprez, ha fatto ritorno sulla scena musicale con il quarto disco “Fever”. L’album, pubblicato il 25 gennaio via Play it Again Sam, è stato anticipato dai singoli “Fever”, “Wrong Vibration” e “Entertainment”. Nella stessa giornata, oltre a The Cure, anche Sum41 ed Editors.

Le informazioni sul festival, le band e le prevendite sono disponibili sul sito www.firenzerocks.it e sull’applicazione (per Android e iOS) del festival.

IL CAST COMPLETO:

GIOVEDÌ 13 GIUGNO :

TOOL

THE SMASHING PUMPKINS

DREAM THEATER

SKINDRED

BADFLOWER

FIEND

VENERDÌ 14 GIUGNO :

ED SHEERAN

SNOW PATROL

ZARA LARSSON

MATT SIMONS

SABATO 15 GIUGNO :

EDDIE VEDDER

GLEN HANSARD

NOTHING BUT THIEVES

THE STRUTS

THE AMAZONS