Anna B Savage “in|FLUX”. Disco della settimana.

A due anni di distanza dall’acclamato album d’esordio “A Common Turn”, e a uno soltanto dall’EP “These Dreams”, la cantautrice londinese Anna B Savage torna con “in|FLUX”, il nuovo album via City Slang. Il 4 maggio l’unica data italiana.

Anna B Savage ha sempre avuto un talento: mettere a nudo le proprie emozioni. Ne ha fatto il suo cavallo di battaglia fin dal suo album di debutto A Common Turn, che esplorava i sentieri della solitudine e della malinconia, e continua a farlo in in|FLUX, secondo album in uscita il 17 febbraio preceduto da tre tracce inedite, tra cui il singolo Crown Shyness. Alla produzione Mike Lindsay, leader dei Tuung e parte dei Lump, il progetto folktronico attivato qualche anno fa assieme a Laura Marling.

A distanza di due anni, Anna B Savage torna e arricchisce il suo bagaglio emozionale con “in|FLUX”. Dentro ci troviamo l’amore, al tempo stesso piacevole e doloroso, o l’esperienza terrena, fatta di connessioni e perdite. Ogni elemento insito nella natura umana visto da diverse angolazioni, punti di vista e profondità peculiari, si trasforma, durante il percorso dell’album, in una particolare forma di terapia, utile all’autrice ed all’ascoltatore: “Sono giunta ad accettare che le inconsistenze e le ipocrisie fossero una parte della natura umana. Tutte quante lavorano insieme per formare qualcosa di intero. Avere fiducia che spesso il mio istinto sia sufficiente, che mi è permesso di avere più sfaccettature, e che posso incarnare ed esprimere i miei dualismi e le mie moltitudini. Fiducia di potermi esprimere e farmi capire… e fidarmi di me stessa per tornare a scrivere canzoni”.

Crown Shyness, uno dei brani che hanno anticipato l’album, fa riferimento a un fenomeno che modella le chiome degli alberi in modo da non toccarsi tra di loro formando così affascinanti disegni, metafora dell’intrecciarsi di esperienze e relazioni, ma anche della stratificazione musicale intrapresa durante la produzione, tra acustico e elettronico, tra profumi jazz, drumming tribali, chamber folk o synth-pop.

in|FLUX, che piacerà sicuramente ai fan di Anthony & The Johnsons, Joan As Policewoman o CocoRosie, è il nostro “Disco della settimana”

La cantautrice londinese debutta nel 2015 con un Ep d’esordio contenente quattro brani molto intimi in cui emerge prepotentemente la sua voce profonda e ricca. Il lavoro ha rapidamente attirato l’attenzione di Father John Misty (che ora chiama affettuosamente il suo “papà della musica”) e più tardi di Jenny Hval – entrambi hanno voluto Savage nei loro tour europei. A gennaio 2021 pubblica il suo primo album, “A Common Turn”, che viene accolto con grande entusiasmo da parte della critica. In concomitanza con l’uscita di in|FLUX, Anna regala la voce anche in “Home”, traccia da “Optical Delusion” l’appena pubblicato nuovo album degli Orbital, storici alfieri della scena “rave”.

Anna B Savage suonerà in Italia il 4 maggio 2023 al Covo di Bologna