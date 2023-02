Controradio News ore 7.25 del 20 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:59 Share Share Link Embed

Controradio News – L’aggressione ad un gruppo di studenti da parte di giovani di Azione Studentesca davanti al liceo Michelangiolo di Firenze non sarebbe un episodio isolato , un fatto simile sarebbe successo nei giorni precedenti davanti a un altro liceo fiorentino, il Pascoli . A confermare l’episodio la dirigente del liceo che ha presentato denuncia. E’ intanto annunciata in città per il 21 febbraio, alle 18 ai giardini di viale Malta, una manifestazione studentesca, con corteo, “contro le aggressione fasciste del Pascoli e del Michelangiolo perpetrate dai giovani di Fdi”. Sull’aggressione di ieri resta acceso il dibattito politico con Pd e sinistra che chiedono al Governo, al centrodestra, e alla premier Meloni di prendere posizione e condannare i fatti.

Controradio News – I consiglieri comunali fiorentini di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi, Antonella Bundu annunciano una “mozione o unordine del giorno per dare seguito agli inviti rivolti alle istituzioni da parte dell’Anpi. Chiederemo di riconoscere i legami tra Casaggì e Fratelli d’Italia, in particolare guardando alle elezioni degli enti locali (a partire dal Consiglio comunale di Firenze e da quello regionale)”.

Controradio News – Occupazione ‘lampo’ ieri mattina a Firenze di un hotel in disuso in via Pistoiese, alla periferia della città. Un’ottantina di persone, secondo quanto appreso, hanno occupato lo stabile poi, dopo una mediazione, hanno lasciato spontaneamente l’immobile, senza l’intervento della forza pubblica. Sul posto le forze dell’ordine, la polizia municipale e i servizi sociali del Comune di Firenze.

Controradio News – Malore in campo per un calciatore 28enne, che si è accasciato improvvisamente a terra perdendo i sensi, ed è stato soccorso dall’allenatore della squadra avversaria, insieme a un infermiere e ad una spettatrice che si trovava in tribuna, con il defibrillatore, riprendendo così conoscenza. E’ successo durante la gara del campionato di seconda categoria Ribolla-Suvereto. All’arrivo del 118 il 28enne, giocatore del Suvereto, è stato trasferito, all’ospedale Misericordia di Grosseto con l’elicottero Pegaso.

Controradio News – Superati i 500mila euro di incasso, segnando un nuovo record di presenze rispetto alla domenica precedente, per il quarto corso mascherato del Carnevale di Viareggio (Lucca), nell’edizione dei 150 anni, andato in scena ieri pomeriggio sui viali a mare.