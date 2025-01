www.controradio.it 🎧 Anci Toscana: "dalla legge di bilancio tagli ai servizi" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed

Simone Gheri, direttore Anci Toscana: “i Comuni sono tra l’incudine e il martello, penso si debba riaprire una stagione di riflessione sulla finanza pubblica”.

Una fotografia come sempre in chiaroscuro, ma fondamentalmente c’ è insoddisfazione da parte dei comuni toscani sulla manovra di bilancio varata dal governo Meloni. Tra gli aspetti positivi il superamento del limite al turnover e quindi i Comuni possono assumere. Tra quelli negativi l’accantonamento sulla spesa corrente, che, dice Simone Gheri, direttore Anci Toscana “ è un taglio” in quanto grava “sulla spesa corrente che i Comuni possono utilizzare in spesa capitale ovvero per gli investimenti del prossimo anno. Quindi quest’anno sulla spesa corrente” e tutto questo significa in soldoni “andare a rivedere i servizi sul proprio territorio”

Ovviamente i comuni, sostiene ANCI, sono chiamati alla sfida di una migliore organizzazione per mantenere il livello dei servizi ipotizzato e già predisposto, ma non sempre è possibile, soprattutto nelle realtà minori che sono quelle che soffriranno maggiormente. Che quello dei servizi sia il settore a maggiore differenza lo conferma anche Mario Nispi Landi, presidente della Corte dei Conti, sezione regionale Toscana. Perché se è vero che in parte” i tagli “possono essere compensati da alcuni interventi del Pnrr ma è tutto da vedere e poi” quelli “sono interventi nel lungo periodo mentre” le riduzioni di risorse “hanno” conseguenze “nell’immediato”.

“Tutto questo – ha aggiunto Nispi Landi – impatta in particolare sui bilanci della Regione Toscana che è tra quelle col più alto tasso di anzianità della popolazione e ciò impatta sulle competenze degli enti locali in materia di assistenza”

La Toscana inoltre, sempre nella lettura di Nispi Landi, “ha una fortissima capacità attrattiva per l’immigrazione e anche queste sono competenze che impattano sui bilanci degli enti locali. La Toscana ha poi un’ottima organizzazione amministrativa”. “Se uno dei problemi è il blocco delle macchine amministrative in Italia? Sì, è quello il problema – ha concluso. E poi sono i sindaci a stare in prima linea: servono poche parole e tanti fatti”.

Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena (Arezzo) e responsabile della finanza locale per Anci Toscana, ha sottolineato che “la legge di bilancio non è positiva per i Comuni. Siamo preoccupati. Gli investimenti dei Comuni mandano avanti una parte importante degli investimenti pubblici in Italia, la ricaduta può essere negativa sull’economia del territorio”.

