Amministrative: Nardella, sostegno Rossi? ragionevole e coraggioso

“Enrico Rossi è stato ragionevole e coraggioso”. Lo ha detto Dario Nardella sindaco di Firenze, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fosse contento delle parole del presidente della Regione Toscana sull’opportunità di sostenerlo già al primo turno delle prossime elezioni amministrative.

“Ragionevole – ha precisato Nardella, a margine di un evento su Giorgio La Pira – perché questo tatticismo di chi dice che va diviso al primo turno ed unito al secondo turno è un tatticismo fatto purtroppo di vecchi schemi politici che gli elettori non riconoscono più. O si sta uniti o si sta divisi, non possiamo parlare due linguaggi diversi a distanza di poche settimane”.

“Coraggioso perché Enrico Rossi viene dall’esperienza di Leu – ha aggiunto il sindaco – e porta avanti una linea che è quella di unire il centrosinistra e non di marcare le differenze. Non dimentichiamoci che dopo le elezioni di Firenze, Prato e Livorno, avremo le elezioni in Toscana e se in Toscana il centrosinistra arriverà diviso sarà molto difficile riconquistare una Regione così importante”.