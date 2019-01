Amministrative: a Firenze Fdi candida sindaco Marcheschi

“E’ l’avventura più gratificante correre per fare il sindaco di Firenze e dei miei concittadini. Correrò per Firenze. La mia candidatura è a disposizione di tutto il centrodestra”. Queste le parole affidate oggi a Fb da Paolo Marcheschi, attuale consigliere regionale, ora anche candidato sindaco a Firenze per Fdi.

Come riportato oggi dai quotidiani, nel capoluogo toscano Fratelli d’Italia ha deciso di

lanciare un suo candidato anche per rompere gli indugi della Lega sulla scelta del candidato unitario del centrodestra. La decisione è stata presa dopo un incontro tra i vertici del partito in Toscana e la leader Giorgia Meloni. Fdi lancia anche un proprio candidato a Livorno, Andrea Romiti e si prepara alla corsa solitaria pure a Prato.

“E’ senza dubbio l’avventura più entusiasmante e gratificante dei miei anni di impegno politico. Lo faccio con estremo senso del dovere, rispondendo alla chiamata di Fratelli d’Italia e ringraziando Giorgia Meloni e Guido Crosetto per la fiducia riposta in me. Ma sia chiaro, non voglio correre solo per un partito, o per una coalizione. Correrò per Firenze. Chi mi conosce sa che sono una persona paziente, che non taglia, ma cuce e che la mia candidatura è a disposizione di tutto il centrodestra e di coloro che vogliono cambiare in meglio questa città”. “Credo che Firenze – aggiunge – possa, anzi debba, ambire a un ruolo ben più prestigioso della FiRenzina decadente e provinciale realizzata dal cerchio tragico del Pd. È tempo di cambiare aria”.