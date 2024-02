Amministrative: Nardella, sondaggi ci danno al 66%. Iv fa ironia, Fdi parla di mistificazione

Nardella, “A Firenze siamo impegnati a trovare un’intesa. In città dove abbiamo vinto come Foggia o Brescia il centrosinistra era unito ed è riuscito a coinvolgere tutte le forze. A Firenze stiamo facendo la stessa cosa, la candidata Sara Funaro è una donna di grandissima capacità, che stimo molto perché ha lavorato con me molti anni e la nostra amministrazione è apprezzata dai cittadini, siamo stati eletti due volte al primo turno, i sondaggi ci danno al 66% di gradimento ma al di là dei sondaggi facciamo un lavoro sulla città”. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite di Rai News24 a proposito delle prossime comunali.

“La candidata Funaro ha messo insieme una coalizione già larga, da Azione a Sinistra italiana, al momento Iv non c’è ma il partito sta dialogando con tutte le forze che sono al di fuori per aggregare il più possibile. Il Pd a Firenze è forte ed è in condizione di poter dialogare tenendo la barra dritta sul programma e la candidata. Ma da sindaco non trovo corretto intromettermi nel lavoro che stanno facendo il partito e la candidata che guardano al futuro”, ha aggiunto.

“Nardella dice Pd al 66% a Firenze? Se è così noi sindaco ci arrendiamo, non facciamo le elezioni e procedi pure con l’incoronazione in Piazza Signoria! Noi abbiamo candidato Stefania Saccardi. E la folla del Puccini ci dimostra che Italia Viva farà un grande risultato.” Così Francesco Grazzini, coordinatore fiorentino di Italia Viva, commenta in una nota il sondaggio rivelato stamani da Dario Nardella.

Sul sondaggio sul gradimento relativo all’attuale amministrazione il sindaco “Nardella rimetta i piedi per terra e pensi piuttosto alle tante questioni che lascerà aperte alla fine del mandato. Smettiamo di mistificare la realtà e non spaventiamo i cittadini”. Lo affermano, in una nota, i consiglieri di Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e Jacopo Cellai in relazione alle dichiarazioni del sindaco di questa mattina in cui il primo cittadino ha affermato che l’attuale amministrazione ha il 66% di gradimento. “Nella smorfia napoletana, che il sindaco Nardella conoscerà sicuramente bene, il 66 sono le due zitelle – aggiungono gli esponenti di Fdi -. Anche perché questi numeri, ci pare evidente, li ha tirati fuori da un sondaggio fatto alla tombola o al bingo al circolo delle Vie Nuove, altrimenti non si spiegherebbe un indice così alto”.