Ambulante fermato a terra, Nardella: “Non si possono lanciare accuse superficiali”

Il sindaco di Firenze è intervenuto in merito al fermo dell’ambulante di origini senegalesi bloccato a terra dalla polizia municipale.

Sull’episodio del fermo del venditore ambulante senegalese a Firenze “non si possono lanciare accuse superficiali, non fondate, senza che vi sia un minimo di procedimento di verifica interna e esterna attraverso le autorità giudiziarie. A me le accuse formali non sono mai piaciute, sono tipiche dei regimi. Anche io sono rimasto turbato da un video del genere però va ricostruita tutta la dinamica, non possiamo farlo noi senza avere elementi”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.

“Bisogna raccogliere gli elementi, essere molto equilibrati e responsabili – ha aggiunto ancora Dario Nardella -. Il corpo di polizia municipale è importante, ogni giorno si impegna su tanti fronti, tra cui quello della sicurezza urbana. Mettetevi nei panni degli agenti che quando hanno di fronte una persona che fa resistenza non usano armi e possono usare solo le mani nude. Va tutto contestualizzato e considerato, io non do giudizi frettolosi e credo che nessuno abbia diritto di darli”.

Nel frattempo, per sabato è previsto un corteo di protesta da parte della comunità senegalese, nel centro di Firenze.