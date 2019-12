Amazon si ‘compra’ anche le edicole

Il colosso delle vendite on line stringe accordi con gli editori per utilizzare le edicole come punti di smistamento e ritiro dei pacchi in consegna. Ma c’è chi dice no. ASCOLTA IL NOSTRO SPECIALE

Le edicole stanno scomparendo. I numeri di Unioncamere sono impietosi: nel 2019 abbiamo 14.626 edicole in Italia, 3.733 edicole in meno rispetto a 10 anni fa. Il calo in termini assoluti è maggiore in Lombardia con 2.370, seguita da Lazio con 1.664 ed Emilia Romagna con 1.329. La scomparsa delle edicole, però, riguarda tutte le regioni. In Toscana, ad esempio, se ne sono perse 377 in 10 anni. A contare soprattutto il calo delle vendite di giornali. per questo si cercanmo nuove strategie.

E intanto Amazon fa ‘incetta’ di spazi.

Un fenomeno positivo?

ASCOLTA LO SPECIALE A CURA DI DOMENICO GUARINO