Alta velocità, Giani "Collaudi per la talpa, scavi da giugno" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Alta velocità, Giani,’talpa tunnel Av Firenze ai collaudi, poi scavi da giugno’ ‘Può entrare sottoterra per 6,3 km, ha fatto il revamping’

Per lo scavo del tunnel passante dell’Alta velocità ferroviaria sotto Firenze “la talpa ha vissuto il suo revamping”, l’aggiornamento tecnico per ammodernarla, “ora può entrare sotto terra per 6,3 km, e questo avverrà nelle prossime settimane, presumibilmente a giugno-luglio, in questo mese e il prossimo avremo i collaudi”.

Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine di una iniziativa di Unicoop Firenze. Col ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che il 15 maggio sarà a Firenze per presentare il progetto, bisogna “lavorare in continuità – ha detto Giani – con quello che abbiamo fatto finora, da un paio d’anni a questa parte, perché arrivi prima possibile il passante dell’Alta velocità.

E’ il sistema che consente di isolare i due binari Av rispetto all’altro sistema ferroviario, quello dei treni regionali e consente quindi di raddoppiare la nostra capacità di portata. Da Firenze passano i treni che vanno da Milano a Roma, è la dorsale fondamentale dei trasporti del nostro Paese. Che essa sia usurata, che abbia necessità di manutenzione costante, è sotto gli occhi di ciascuno di noi: ma la vera manutenzione è raddoppiare i binari che possano portare da Milano a Roma”.