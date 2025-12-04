Alluvione 2023, Giani firma ordinanza per 367 interventi

Saranno 367 gli interventi di ripristino in Toscana per i danni provocati dall’alluvione del 2 e 3 novembre 2023, finanziati con i 131 milioni stanziati dal governo lo scorso settembre. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, in qualità di commissario straordinario, ha firmato l’ordinanza che fa partire l’iter. Si tratta di interventi per rafforzamento degli argini, ricostruzione ponti e più in generale messa in sicurezza dei corsi d’acqua.

“Stiamo registrando una sempre maggiore fluidità, e quindi funzionamento, nella macchina che ci porta agli interventi di prevenzione”, le parole di Giani. A settembre, ricorda, “il governo aveva stanziato, rispetto al miliardo previsto con la prima stima, 131 milioni. Noi abbiamo fatto una proposta di quasi 400 interventi”, che, a conti fatti sono 367. “La mia ordinanza quindi dà il via a chi fa i lavori”. “Sono interventi su cui c’è il finanziamento, basta seguire le procedure nei tempi più rapidi per poter predisporre poi sui fiumi quello che è necessario”.

I soggetti attuatori saranno in gran parte i Comuni (63 per 278 interventi e un totale di 81,5 milioni), quindi Province e Città metropolitana di Firenze (49 interventi per circa 14 milioni), Genio civile (8 per 9,4 milioni) e Consorzi di bonifica (32 opere per 26 milioni).

Giani ha anche affermato come ci sia stata un’accelerata sul fronte degli indennizzi. “Abbiamo trovato il ritmo giusto, soprattutto lo hanno trovato gli uffici dei Comuni che stanno raccogliendo le domande. Perché una volta che le pratiche arrivano in Regione l’iter è rapidissimo”. I rimborsi liquidati alle famiglie hanno raggiunto quota tre milioni, “un mese fa – evidenzia il governatore – eravamo a 500mila euro”.