Allarme bomba in stazione a Piombino, nessun ordigno

Piombino (Livorno), Evacuazione per allarme bomba poi sopralluogo forze dell’ordine esclude presenza.

Nessun ordigno è stato trovato stamani nel sopralluogo scattato alla stazione ferroviaria di Piombino (Livorno) per allerta bomba, dove una telefonata anonima di una voce maschile al quotidiano Il Tirreno segnalava la presenza di una bomba. Sono stati attivati i controlli e la stazione è stata evacuata circa un’ora dal personale ferroviario.

Ispezioni sono state fatte anche sui binari dal personale della polizia e dei carabinieri, intervenuti insieme alla polizia municipale. Verso le 13, la situazione è tornata alla normalità. Nessun disagio per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, fanno sapere da Trenitalia, anche perché in quel momento non erano previsti convogli né in arrivo né in partenza dalla stazione di Piombino.